Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Hocalı soykırımı Ermeni faşizminin bir tezahürüdür”

Azerbaycan, (DHA) – Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı katliamının 29’uncu yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Hocalı soykırımı, Ermeni faşizminin bir tezahürüdür. Ermeni faşizmi o dönemde ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Türk dünyasının kanayan yarası olan Hocalı katliamında Ermeni güçleri bebek, kadın, yaşlı demeden 613 Azerbaycanlı sivili katletti. Katliamın üzerinden 29 yıl geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Hocalı katliamına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Aliyev, 29 yıl önce Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycan sivillerinin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi ile gerçekleşen katliam için şunları söyledi: “Bugün Hocalı soykırımının 29’uncu yıldönümü. Hocalı soykırımı, Ermenistan’ın Azerbaycan halkına karşı işlediği bir soykırımdır, suçtur.”

‘BU SOYKIRIMIN FAİLLERİ SAVAŞ SUÇLULARIDIR’

Aliyev, 613 kişinin öldürüldüğü katliama ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: “106’sı kadın, 63’ü çocuktu.Bu soykırımın failleri savaş suçlularıdır. Birçoğu İkinci Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan ordusu tarafından öldürülmüştür. Hocalı soykırımı, Ermeni faşizminin bir tezahürüdür. Ermeni faşizmi o dönemde ortaya çıkmıştır. Ermeni faşizmi Azerbaycan halkına büyük darbe vurdu. İkinci Karabağ Savaşı sırasında askeri provokasyonlar, terör eylemleri, sivillere yönelik zulümler, şehir ve köylerin ateşhaneleri, balistik füzelerle şehir bombaları Ermeni faşizminin tezahürüdür. “

‘PEK ÇOK ÜLKE BU OLAYI SOYKIRIM OLARAK DOĞRULADI’

Aliyev, Hocalı soykırımının dünya toplumu tarafından tanındığına dikkat çekerek, “Bir düzineden fazla ülke bu olayı soykırım olarak doğruladı. Bugün, süreç devam ediyor. Dünya Hocalı soykırımı hakkında tüm bilgiye sahip” ifadelerine yer verdi.