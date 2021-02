Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Zorlu süreçleri atlatmamızda destek oldunuz

Güven HASBAŞ-Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- AZERBAYCAN Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi ziyaret etti. Büyükelçi İbrahim, “Bizler tek millet iki devletiz. Bu da demek oluyor ki bizler kardeşiz. Her zaman bizim yanımızda olarak bu zorlu süreçleri atlatmamızda destek oldunuz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Mehter Takımı eşliğinde karşılandı. Mehter Takımının çaldığı marşları dinleyen Yüce ve İbrahim daha sonra başkanlık makamında iş fırsatlarını değerlendirmek üzere görüşme gerçekleştirdi.

‘İŞ FIRSATLARINI MASAMIZIN ÜZERİNDE TUTUYORUZ’

Tek millet iki devlet anlayışının sadece bir söz olmadığını vurgulayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya’mız farklı kültürlerin bir arada kardeşlik içerisinde yaşadığı doğa harikası bir şehir. Şehrimizde dolaştığınızda çok farklı kimlik ve etnik kökenden insana rastlarsınız. İşte bu bizim en büyük zenginliğimiz. Kültürel çeşitliliğe sahip, farklı etnik kökenden insanın bir arada yaşadığı Sakarya’mız hoşgörü, kardeşlik ve huzur şehridir. Sakarya’nın avantajlarını ve ihtiyaçları doğrultusunda adımlar atıyor, yatırımlar yapıyoruz. Tarımsal verimliliğimizi artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Ayrıca iş birliği fırsatlarını da her zaman masamızın üzerinde tutuyoruz. Şehrimizde ‘Azerbaycan Köy Evleri’ kurarak Azerbaycan’dan gelen misafirleri ağırlamak istiyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimiz daim, kardeşliğimizi baki kılsın” dedi.

‘BİZLER BİR DEVLET İKİ MİLLETİZ’

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, “Sizlere bu sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Her zaman Karadeniz ve Hazar denizinde bayraklarımız dalgalanacaklar. Bizler tek millet iki devletiz. Bu da demek oluyor ki bizler kardeşiz. Her zaman bizim yanımızda olarak bu zorlu süreçleri atlatmamızda destek oldunuz. Sakarya gerçekten çok önemli bir şehir, sizlerle beraber yol kat edeceğimiz için gururluyuz. Türk kardeşlerimizle bir arada olduğumuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

