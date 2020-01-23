Azerbaycan’da 20 Ocak 1990 tarihinde meydana gelen ve 156 kişinin şehit olması, 611 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan 20 Ocak Katliamı’nın fotoğraflarından oluşan sergi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde (İYYÜ) açıldı. Serginin açılışında konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, “Merhum Haydar Aliyev’in, ‘Bir millet iki devlet’ ve Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir’ şeklindeki sözleri bizlere bugün de rehberlik etmektedir” dedi.

Galeri Yeniyüzyıl’da düzenlenen 20 Ocak Katliamı Sergisi’nin açılışına Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev’in yanı sıra, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, 20 Ocak Katliamı’nın Azerbaycan tarihinin en hüzünlü günlerinden birisi olduğuna işaret ederek, “Bugün Azerbaycan’da 20 Ocak Faciasının 30’uncu yıldönümü anılmaktadır ve milyonlarca insan başta Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev olmak üzere sabahın erken saatlerinden başlayarak etkinliklere katılmışlardır. Bizim bugün burada olmamız çok önemli. Mütevelli heyet başkanımıza ve herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu acılı günümüzde bizim yanımızda oldunuz ve 20 Ocak faciasını bizimle andınız” dedi.

Başkonsolos olarak 3 buçuk yıldır İstanbul’da görev yaptığını ifade eden Hacıyev, Türk halkının Azerbaycan ile ilgili hangi konu olursa olsun hep yanlarında olduğunun altını çizerek, “Tarih boyunca bu böyle olmuş. Merhum Haydar Aliyev’in ‘Bir millet iki devlet’ ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir’ şeklindeki veciz sözleri bugüne dek bizlere hep rehberlik etmiştir. Bizlerin yanında olduğunuz ve bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.