IĞDIR Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce’nin Ramazan Bayramı öncesi akülü bisiklet hediye ettiği bedensel engelli Azat Torzuk (24), aracını oto aksesuarcıda süsletti. Nazar boncuğu ve maşallah yazısı yapıştırdığı bisikletiyle cadde ve sokaklarda turan atan Azat, çocuklara ve karşısına çıkan vatandaşlara çikolata ikram etti.

Merkez 14 Kasım Mahallesi’nde oturan bedensel engelli Azat Torzuk ile tanışan Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, akülü bisiklet sözü verdi. Göllüce’nin gönderdiği bisikleti Ramazan Bayramı arefesinde 23 Mayıs günü teslim alan Azat, büyük sevinç yaşadı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bisikletine binemeyen Azat, yasak kalkar kalkmaz cadde ve sokaklara çıktı.

Yeni bisikletiyle kent merkezinde cadde ve sokaklarda tur atan Azat, daha sonra oto aksesuarcısına giderek bisikletine süs taktırdı. Akülü bisikletin üzerine maşallah yazısı da astıran Azat, çocuklara ve yolda karşılaştığı vatandaşlara çikolata ikram ederek mutluluğunu paylaştı. Azat, akülü bisiklet hediye eden Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce’ye de teşekkür etti.