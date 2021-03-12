Ayvalık’ta ölü yunus karaya vurdu

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde ölü bir yunus, karaya vurdu.

Ayvalık ilçesinin Cunda Mithatpaşa Mahallesi Yeniyol mevkisindeki 42’nci Sokak’ın bulunduğu sahilde, sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, karaya vurmuş ölü bir yunus ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine Ayvalık İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye giderek, incelemelerde bulundu. Yunusun, 2 metre 75 santimetre boyunda olduğu belirlendi. Edremit Körfezi’nde az sayıda yunus bulunduğu belirtilirken, karaya vuran yunusun üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadı.

Ölü yunus, Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından kireç dökülen bir çukura gömüldü.

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