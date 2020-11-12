Ayvacık’taki depremzede yörüklerden İzmir’e yardım eli

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy’de depremzede Yörükler, hazırladıkları 165 yardım kolisiyle İzmirli depremzedelere destek oldu.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce İzmir’deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya 6 Şubat 2017’de Ayvacık’ta meydana gelen depremde evleri hasar gören ve bir süre konteyner evlerde yaşayan ve yapılan deprem konutları ile evlerine kavuşan Yukarıköylü depremzedeler de katıldı. 45 öğrencisi olan ilkokuldaki öğrenciler, aileleri ile birlikte toplam koli değeri 250 TL olan 165 yardım kolisini hazırlayarak, Ayvacık Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti. Yukarıköy’ün yanı sıra diğer köylerde hazırlanan 203 gıda kolisi de yetkililere teslim edildi.

Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, toplam 368 yardım kolisinin hazırlandığını ve İzmir’e gönderilmek üzere Çanakkale Valiliği’ne teslim edildiğini söyledi.

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