Sporda bir çok başarı hikayesi vardır. Aslında hikayesi olmayan başarı da pek yok gibidir. Şimdi anlatacağım olay, bir başarı hikayesinden daha çok, imkansızı başaran idealist bir Türk kızının, Ayten öğretmenin öyküsü.



Gaziantep’in Şahinbey ilçesinin Cevizli Köyü İlkokulu’na tayini çıktığında pek de sevinmişti. İçindeki spor aşkını, minik yüreklerle buluşturmak için sabırsızlanıyordu. Çukurova Üniversitesi BESYO’dan mezun olduğunda, hayallerin peşinden gitmenin önünde engel olmadığını biliyordu. İmkansızlıklar o kadar fazlaydı ki, minik öğrencileriyle zemini kötü okul bahçesinde bile spor yapamıyordu. Okulun deposunu düzenledi. Öğrencilerine çok sevdiği tenisi sevdirip öğretmeye kararlıydı. Elinde sadece birkaç raket ve 5-6 tane de top vardı. Çocuklar tenis oynamaya başladıkça, okulun deposu onlara dar gelmeye başladı.

Bahçeye çıktılar, voleybol filesini aşağıya indirip, tenis filesi yaptılar. Ders masalarıyla, fileyi gerdiler. Saha ölçüleri tenis kortu ile aynı ölçüde değildi ve filenin içinden de top geçiyordu ama öğrencileri bu eksiklerin farkında bile değildi. Çünkü daha önce hiç kort görmemişlerdi ki. Kurdukları oyun alanıyla aylarca antrenman yaptılar. Sonunda turnuva zamanı gelip çattı. Çocuklar hayatlarında ilk defa gerçek bir kort göreceklerdi.

İlk kez nizami bir kortta maç yapacaklardı. Minik öğrenciler hayatlarında Cevizli köyünün dışına hiç çıkmamışlardı. Bu yüzden başka bir heyecanlıydılar. Uygun olmayan koşullarda antrenman yapmış olmaları dezavantaj gibi görünse de, onlar bunu avantaja çevirmeyi başardılar. Çünkü, okul bahçesindeki antrenmanlarda kort çizgileri olmadığı için, voleybol sahasında iç çizgiye servis atıyorlardı. Tenis kortun servis alanı büyük olduğu için servisler çok rahat hep oyun alanının içine düşüyordu. 13 yaşındaki Ayşe, hayatında ilk defa çıktığı tenis kortunda Gaziantep üçüncüsü oldu.

Şimdi onlar geleceğe daha umutla bakıyor ve yeni başarılar elde etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar.



Bu başarı sadece 13 yaşında köyünden ilk kez dışarı çıkan ve ilk kez nizami bir kortta kupa kazanan Ayşe’nin başarı hikayesi değil. Asıl başarı hikayesi Ayşe’ye ve arkadaşlarına tenisi tüm imkansızlıklara rağmen öğreten, sevdiren beden eğitimi öğretmeni Ayten Acun’un hikayesi. Hikaye bununla da sınırlı değil. Elde edilen başarıyı duyan Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Cevizli İlkokul’unu ziyaret ediyor. Miniklerin sevinci, idealist öğretmenin umutları iki katına çıkıyor. Cengiz başkanın büyük destekleriyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cevizli İlkokuluna bir kort yapılacağının sözünü veriyor. Artık Ayten öğretmenin içi çok rahat. Çünkü billiyor ki, kendisi o okuldan ayrılsa bile, çocukları burada tenis oynamaya devam edecek. Evet, bu idealist öğretmen ve öğrencilerinin başarısını yürekten kutluyorum.

Kalın sağlıcakla…