Aysima bebeğin kahramanı Şirin’in ailesi de sağlıkçı

Erkan ALTUNLAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da, soluk borusuna kaçan meyve parçası nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 7 aylık Aysima’yı annesi Melike Ok’a telefonda tarif ettiği ‘Heimlich manevrası’ (bebeklerde sırta vurma) ile kurtaran Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Şirin Taydemir’in (35) dedesi, babası ve 2 kardeşinin de sağlık personeli olduğu ortaya çıktı. Ambulans şoförü babası Dursun Koç’a özenerek, bu mesleği seçtiğini anlatan Taydemir, ”Benim en büyük idolüm babamdı. Her gün babamı gördüğümde, ben de bu meslekte olmalıyım, dedim ve şükürler olsun, bu mesleği yapıyorum” dedi.

Aksaray’da, perşembe günü 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Melike Ok, kızı Aysima’nın soluk borusuna elma parçası kaçtığını ve nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Telefona çıkan ATT Şirin Taydemir, önce anneyi sakinleştirdi daha sonra Ok’a iki kez ‘Heimlich manevrası’nı anlattı. Şirin Taydemir, ‘Heimlich manevrası’nı anneye tarif ederek minik Aysima’nın kurtarılmasını sağladı. Aksaray’a 2007 yılında ATT olarak atanan ve 2013’ten itibaren de 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev yapıp onlarca hayatın kurtarılmasına katkı sağlayan Şirin Taydemir’in ailesinin de sağlık çalışanı olduğu ortaya çıktı.

‘HAYATIM SARI YELEKLE GEÇTİ’

2 çocuğu da ‘kahraman anne’ diye sarılan Şirin Taydemir, ”Sarı yelekle büyüdüm. Dedem, askerliğini sıhhiyeci olarak yapmış. Askerden döndüğünde köyde hastalara iğne yapıp, tansiyonlarını ölçmüş, yeri gelmiş ilk yardım müdahalelerinde bulunmuş. Babam Dursun Koç da ambulans şoförlüğü yapıyor. Benin en büyük idolüm babamdı. Her gün babamı gördüğümde, ben de bu meslekte olmalıyım, dedim ve şükürler olsun, bu mesleği yapıyorum. 2 kardeşim var. Babam ve kız kardeşim Gülhan Akyol, Beyşehir 112 Acil Servis’te görev yapıyor. Erkek kardeşim Muhammed İkbal Koç da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak çalışıyor. Benim bu mesleğe girmemde babam önder oldu. Hayatım sarı yelekle geçti. Babam bana hep anılarını anlatırdı ve ben de çok etkilenirdim. Benim de şimdi Aysima bebek gibi bir anım oldu. Ben de bu anımı çocuklarıma anlattım. Şimdi çocuklarım bana ‘kahraman anne’ diye sarılıyor” dedi.

Şirin Taydemir, babası ve kardeşleriyle farklı illerde görev yapmasına rağmen kalplerinin bir olduğunu ve amaçlarının insan hayatını kurtarmak olduğunu belirtti.

‘İLK YARDIM ÇOK ÖNEMLİ’

İlk yardımın önemine değinen Taydemir, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne çok sayıda asılsız ihbarların geldiğini hatırlattı. Taydemir, “Biz ihbarları almadan önce çağrı merkezinde eleme yapıp, bize vakaları yönlendiriyorlar. Trafik kazaları, medikal vakalar, korona ve yabancı cisim olaylarına hizmet veriyoruz. Hemen bölgeye acil ambulanslarını yönlendiriyoruz. Aysima bebek olayında anne, çığlık çığlığa çocuğunun boğazına bir cisim kaçtığını söyledi. Anneyi telefonla sakinleştirdim. Daha sonra ‘Heimlich manevrası’ (bebeklerde sırta vurma) manevrası tarif ettim. Anne, ‘Heimlich manevrası’nı yaptı. İlk manevrada soluk borusu açılmadı. Çocuğun morarmaya devam ettiğini söyledi. İkinci manevrayı tekrar yaptırdım. Ondan sonra solunumu tekrar geldi ve çocuk kurtularak, ağlamaya başladı. Yanındaki arkadaşım ise adrese ambulans yönlendirdi. Ekiplerimiz gittiğin bebeğimiz çok sağlıklıydı. 3 yaş altı çocuklarda bu durumu çok görüyoruz. Özellikle para, boncuk tarzı cisimlerin yutulması sık oluyor. Olay yerine ambulans gidine kadar, ilk yardım çok önemli olduğu için genelde telefonla tarif ediyoruz. Aile sakin olur ve bizim talimatlarımızı dinlerse çok başarılı oluyoruz” diye konuştu.

Vatandaşa 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz meşgul etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Taydemir, “Gerekli vakalarda vatandaşlara daha hızlı ulaşması için bir de vatandaşlarımız adreslerinin kısa ayrıntısını versinler. Özellikle ben de 2 çocuk annesi olduğum için çocuk vakalarında, biraz duygusal davranıyorum ve ona göre müdahalemi yapıyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ın Aysima bebek paylaşımına Aksaray 112 görevlileri olarak çok sevindik” dedi.

FOTOĞRAFLI