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      Ayşe Hatun Önal, New York’ta baş manken

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      Azeri modacı Rufat İsmayil tarafından oluşturulan 'Afffair Khari Bulbul Flower' koleksiyonu, New York Fashion Week'te moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.
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      Magazin haberi şampiyonu Demet Akalın

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      Ağustos ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ismi belli oldu. Zirvenin sahibi Demet Akalın oldu.
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      İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı ziyaret etti

      Editör -
      Türkücü İbrahim Tatlıses, yapmayı planladığı otel için geldiği Şanlıurfa'da, doğduğu mağaranın yer aldığı evi ziyaret etti.
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      Anne Marie’den Antalya’da ikinci konser

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      İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, Antalya'nın Serik ilçesine Regnum Live in Concert Serisi kapsamında konser verdi.
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