Ayrılmak isteyen kuzeni ile yengesini vuran şüpheli tutuklandı

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BURSA, (DHA)- BURSA’da, ayrılmak isteyen, birlikte yaşadığı kuzeni B.E. (17) ve yengesi Birgül E.’yi (39) tabancayla vurarak yaralayan Murteze E. (21) tutuklandı. Murteze E., ifadesinde; B.E. ile barışmak için yengesinin evine gittiğini, tartışma sırasında öfkeyle anne- kızı vurduğunu söyledi.

Olay, cumartesi gecesi Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Murteze E., kendisinden ayrılmak isteyen, birlikte yaşadığı amcasının kızı B.E.’yi geri dönmeye ikna etmek için yengesi Birgül E.’nin evine gitti. Burada B.E. ve annesi Birgül E. ile tartışan Murteze E., belindeki tabancayı çıkararak anne- kıza ateş etti. Ağır yaralanan B.E. ve annesi, kanlar içinde yere yığılırken, Murteze E. de olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, annesinin ise iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından babasının evinde yakalanarak gözaltına alınan Murteze E., emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Murteze E.’nin, ifadesinde; B.E. ile barışmak için yengesinin evine gittiğini, çıkan tartışma sırasında öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. (DHA)

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