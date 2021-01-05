Ayrılma aşamasındaki eşini, çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, İsa Kösecik, 3 çocuğunun gözü önünde ayrılma aşamasındaki eşi Sevda Kösecik’i (33) bıçakladı. Ağır yaralanan Sevda Kösecik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce eşiyle ayrılma kararı alan Sevda Kösecik, 3 çocuğuyla birlikte başka bir eve taşındı. Bugün sabah erken saatlerde konuşmak için eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gelen İsa Kösecik ile Sevda Kösecik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa Kösecik, mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözleri önünde Sevda Kösecik’i bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Annelerini kanlar içerisinde gören küçük çocuklar, durumu telefonla akrabalarına bildirdi. Akrabaların ihbarı üzerine eve polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Sevda Kösecik, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevda Kösecik, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan İsa Kösecik’i yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra İsa Kösecik’i yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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