Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı

Geçtiğimiz sene aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın ayrılıp yeniden barıştıkları iddia edildi. Önceki gün sevgilisinin evine girerken görüntülenen Yılmaz, ayrılık iddialarını yalanladı. Gergin olduğu gözlenen Yılmaz, muhabirlere sert çıkıştı.

Yaz tatilini Bodrum’da geçiren Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti İstanbul’a döndü. İstanbul’da kameralara yansıyan Yılmaz, ayrılık iddialarına cevap verdi.

“YAKLAŞMAYIN KARDEŞİM”

Uçankuş’ta yer alana habere göre; Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın evine girerken yakalandı. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken ünlü komedyen, yanına yaklaşan gazetecilere, “Yaklaşmayın kardeşim” diyerek sert bir cevap verdi. Yılmaz, ayrılık iddialarıyla ilgili sorular karşısında ise “Kriz yok! Atıyorsun, öyle bir şey yok. Kendin sallıyorsun” ifadelerini kullandı.

AYRILIK İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları ileri sürüldü. Ayrı kalmaya dayanamayan Yılmaz’ın Sarıkaya’nın yanına giderek gönlünü aldığı ve aradaki krizi çözdükleri söylenmişti.