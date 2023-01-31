AYOS Konyaspor’a Almanya Milli Takımı’ndan forvet

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Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA) – AYOS Konyaspor Basketbol Takımı, Almanya Milli Takımı’nda da forma giyen 27 yaşındaki Gavin Schilling’i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Fransa Ligi ekiplerinden Limoges forması giyen Gavin Schilling, Ayos Konyaspor ile anlaştı. Maç başına 4 sayı, 2.4 ribaund ve 0.7 asist ortalaması ile oynayan Schilling, Limoges’te 18 maça çıktı. Almanya Milli Takımı’nın da formasını giyen Schilling, daha önce Almanya Basketbol Ligi takımlarından Ulm, Braunschweig ve Bayern Münih takımlarında mücadele etti. (DHA)

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