Aynı gün çalınan motosikletlerinin bulunmasını istediler

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü Soner Yavuz ile Asım Sarıkaya’nın motosikletleri çalındı. Yavuz, hamallık yaparak aldığını söylediği motosikletinin bulunmasını istedi. Sarıkaya ise motosikletinin keşif yapılarak çalındığını öne sürdü.

Sandıklı’da cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Soner Yavuz’a ait 03 L 3056 plakalı motosiklet evinin önünden, aynı saatlerde Asım Sarıkaya’ya ait 03 L 3082 plakalı motosiklet de evinin bahçesinden çalındı. Soner Yavuz ve Asım Sarıkaya’nın ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Soner Yavuz’a ait motosikletin 2 kişi tarafından itilerek götürüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘TEK VARLIĞIM MOTOSİTLETİMDİ’

Motosikletinin bulunmasını isteyen Soner Yavuz, “17 Aralık’ta işten geldim. Evimin önüne park ettim. Sabah kalktığımda motosikletimin olmadığını gördüm. Komşumuzun kameralarını incelediğimizde arka sokaktan gelen iki kişinin motosikletimi çaldıklarını gördüm. Motosikletimi iterek götürdüklerini kamera kayıtlarında gördük. Üniversite öğrencisiyim motosikletimi zor şartlar altında hamallık yaparak aldım. Ne istediniz motosikletimden? Ben onunla ekmek parası kazanıyordum. Tek varlığım oydu. Motosikletimi geri getirip bırakırlarsa şikayetimi geri alacağım. Getirmezlerse de sonuna kadar şikayetimin arkasında olacağım” dedi.

‘BU İŞİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ’

Asım Sarıkaya da, “Evimizin bahçesinden çalındı. Öyle sokakta da değildi, yolun ortasında değildi. Yani keşif yapılmış. Özellikle seçilmiş, alınmış, gidilmiş. Biz diğer arkadaş gibi kamera kayıtlarını bulamadık. O yönden şanslı değildik. Ama biz de bu işin arkasında sonuna kadar duracağız. Bu ilk değil, bu işin son olmayacağını biliyoruz. Biz bunun bitmesini istiyoruz. Bizim en iyi ihtimal motosikletimiz geri gelir. En kötü ihtimal gelmez. Parçalamışlardır, satmışlardır. Yani ama bu işin bitmesini istiyoruz. Ben yeni motosiklet alacağım. Hangi garanti ile bahçeye bırakabilirim. Çalınmaması için evimin içine mi getirmem lazım?” diye konuştu.

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