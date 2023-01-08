Aynı gün 3 farklı hırsızlık kameralara yansıdı

- Reklam -

Emin YEŞİL-İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da aynı gün içerisinde gerçekleşen 3 farklı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Markete gelen kişi, çaldığı şampuanları elbisesinin içine saklarken, bir başka kişi de börekçide, tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Başka bir şüpheli ise düğün salonunun önünde bulunan çelenkleri çaldı. Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’daki hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞAMPUANLARI PANTOLONUN İÇİNE SAKLADI

İlk olay, 7 Ocak Cumartesi günü Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan markete gelen hırsızlık şüphelisi, market sahibinin yerinde olmadığını görünce şampuanların bulunduğu reyona yöneldi. Şüpheli dört adet şampuanı pantolonun içine saklayarak, marketten ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin tek tek aldığı şampuanları pantolonun içine sakladığı ve marketten ayrıldığı görülüyor.

- Reklam -

SİPARİŞ VERDİ, TELEFONU ÇALDI

İkinci olay ise aynı gün sabah saat 08.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. B Caddesi üzerinde bulunan börekçiye gelen cerrahi maskeli kişi, börek siparişi verdi. Siparişin hazırlanmasını bekleyen şüpheli, bu sırada iş yeri çalışanına ait tezgahın üzerindeki cep telefonunu fark etti. Tezgahın yanına yaklaş şüpheli, tezgahtaki cep telefonunu alarak, cebine koydu. O anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇELENKLERİ ÇALDI

Son olay ise, Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle’de yaşandı. Aynı gün farklı saatlerde bir düğün salonuna gelen kişi, salonun önündeki çelenkleri çaldı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.