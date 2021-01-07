Aynı gün 2 caminin yardım kutularından paraları çalan şüpheli aranıyor

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da, aynı gün içinde 2 caminin yardım kutularını kırarak, paraları çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kimliğini belirlediği hırsızlık şüphelisini arıyor.
Suluova ilçesindeki Akkiraz Camisi’ne gelen kişi, açtığı yardım kutusundaki paraları çalarak, kaçtı. Hırsızlık şüphelisi, aynı gün içinde maske takarak, bu kez Şeyhcui Camisi’nde yardım kutusunu tekmeleyip, taşla kırarak, paraları çaldı. Bu sırada fark edildiğini anlayınca namaz kılar gibi yapan şüpheli, kısa sürede kayıplara karıştı. Hırsızlık olaylarının ise güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de Müjde Demirci'nin (24), dini nikahla birlikte yaşadığı Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe’yi…
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda İdare Mahkemesi’nin iptal ettiği ‘bungalov ve…
Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranı…
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir akaryakıt istasyonunda kaynak yapımı sırasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.…
Emin Bal/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın 20 bin nüfuslu Beytüşşebap ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'nce son 5 yılda hırsızlık…
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- EXPO 2023 Kahramanmaraş'a katılım sağlayacak olan ülkelerden ilk resmi imzayı Afganistan attı.…