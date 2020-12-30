Aylin Sözer’in evinin önünde kadınlardan eylem

Gülseli KENARLI – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE’de Kemal Ayyıldız tarafından feci şekilde öldürülen akademisyen Aylin Sözer için bir grup kadın, evinin önünde açıklama yaptı.

Öğretim görevlisi Aylin Sözer dün Kemal Ayyıldız tarafından Maltepe’deki evinde feci şekilde öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın Sözer’in evinin önünde toplandı. Ellerinde, “Kadın cinayetlerini durduracağız”, “Ölmek istemiyoruz” yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, “Kadın cinayetlerini durduracağız”, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Başka Aylinler olmayacak” şeklinde slogan attı. Gruptakiler Aylin Sözer’in posta kutusuna karanfil bıraktı.

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