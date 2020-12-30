Aylin Sözer’in cenazesi Adli Tıp’tan alındı

İlkay DİKİCİ-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE’de Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen Aylin Sözer’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Kartal Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi’ne götürüldü.

Öğretim görevlisi Aylin Sözer, Maltepe’deki evinde Kemal Ayyıldız tarafından dün feci şekilde öldürülmüştü. Sözer’in cansız bedeni otopsi için Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi. Sözer’in yakınları sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumunun önüne gelerek beklemeye başladı. Otopsinin tamamlanmasının ardından Aylin Sözer’in cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu’ndan Kartal Soğanlık Mezarlık Müdürlüğü Gasilhanesi’ne götürüldü.

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