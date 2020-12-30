Aylin Sözer’i öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ İSTANBUL (DHA) MALTEPE’de akademisyen Aylin Sözer’i evinde feci şekilde öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Maltepe’de dün akademisyen Aylin Sözeri, evinde Kemal Ayyıldız tarafından feci şekilde öldürülmüştü. Olay sonrası olayın yaşandığı evde gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. İfade işlemleri tamamlanan Kemal Ayyıldız Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.