Aylin Nazlıaka’nın acı günü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın babası, Mehmet Kenan Çoşkunoğlu Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir çok siyasetçi de katıldı.
Özgür ALTIN/ANKARA
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın babası Mehmet Kenan Çoşkunoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.. Doktorların özverili çalışmalarına rağmen hayata tutunamayan Çoşkunoğlu’nun vefat haberini Nazlıaka sosyal medya üzerinden verdi.. Ölüm haberinin ardından Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanan Çoşkunoğlu’nun cenazesine Kemal Kılıçdaroğlu ve siyasilerde katıldı.