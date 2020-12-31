Aylin hocanın cenazesi gasilhaneden alındı

Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ'nde, polis ekiplerinin yaptığı baskında, asansörcü olarak çalıştırılan bir dükkanın kaçak parfüm imalathanesi olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesinde bulunan asansörcü olarak...