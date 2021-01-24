Ayırmak istediği kavgada bıçaklanan Kıbrıs gazisi, kurtarılmadı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada göğsünden bıçaklanması sonucu yaralanan Kıbrıs gazisi Necati Aslan (70), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi’nde meydana geldi. Arkadaşının bir kişiyle kavga ettiğini gören Kıbrıs gazisi Necati Aslan, tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak bu sırada Aslan göğsünden bıçaklandı. Aslan, kanlar içerisinde yerde kalırken, arkadaşının ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Necati Aslan, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aslan, doktorların tüm çabasına karşın, kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Öte yandan polis ekipleri olay sonrası kaçan eli bıcaklı saldırgan İ.K (17)’yı yakalayarak gözaltına aldı.

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