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Ayırmak istediği kavgada bıçaklanan Kıbrıs gazisi, kurtarılmadı (2)

O ANLARI ANLATTILAR

Çorum’da arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada göğsünden bıçaklanması sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Necati Aslan (70), Ulu Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kıbrıs gazisinin öldürülme anına tanık olan arkadaşları yaşanan o anları anlattı. 

‘DÖNÜP BIÇAKLADI VE KAÇTI’

Kavganın neden başladığını anlayamadıklarını belirten Ümit Çakırlı, “Ben biraz arkadaydım. Saldırgan öbür arkadaşa vurunca Necati de vuranı kovalamaya başladı. Ben arkasından ‘gitme’ diye bağırdım ama gitti. Tam yakalayacağı sırada saldırgan çocuk dönüp bıçakladı ve kaçtı. Necati Aslan olduğu yere yığıldı. Saldıranın kim olduğunu, niye saldırdığını bilmiyoruz. Yaşı çok genç, hatta çocuk” dedi.

‘SALDIRIYA UĞRADIK’

Saldırı sırasında Necati Aslan’ın yanında bulunan ve sol elinden bıçakla yaralanan Galip Oduncu da “Akşam saatlerindeydi.  Evimize giderken  bıçaklı saldırıya uğradık. Önce bana bıçak çekti ve Necati müdahale etti. Necati bıçakla saldıranın üstüne gitti ve bizi ayırmak istedi. Sonra yere düştü. O kişi bıçaklayıp gitti” diye konuştu.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül üzgün olduklarını söyleyerek, “Necati  Aslan çok değerli bir arkadaşımızdı. Bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz” ifadelerinde bulundu.

Cenazeye katılıp, aileye taziyelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise “Allah rağmen eylesin, böyle bir ölüm  hepimizi üzdü. Çok acı bir ölüm, gazimize Allah rahmet eylesin” diyorum” dedi.

TUTUKLANDI

Öte yandan gazi Necati Aslan’ı bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İ.K. (17) da, tamamlanan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 

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