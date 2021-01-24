Ana Sayfa Haberler Ayırmak istediği kavgada bıçaklanan Kıbrıs gazisi, kurtarılamadı (2) – Yeniden
Kategoriler: Güncel Haberler

Ayırmak istediği kavgada bıçaklanan Kıbrıs gazisi, kurtarılamadı (2) – Yeniden

O ANLARI ANLATTILAR
Çorum’da arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada göğsünden bıçaklanması sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Necati Aslan (70), Ulu Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kıbrıs gazisinin öldürülme anına tanık olan arkadaşları yaşanan o anları anlattı. 
‘DÖNÜP BIÇAKLADI VE KAÇTI’
Kavganın neden başladığını anlayamadıklarını belirten Ümit Çakırlı, “Ben biraz arkadaydım. Saldırgan öbür arkadaşa vurunca Necati de vuranı kovalamaya başladı. Ben arkasından ‘gitme’ diye bağırdım ama gitti. Tam yakalayacağı sırada saldırgan çocuk dönüp bıçakladı ve kaçtı. Necati Aslan olduğu yere yığıldı. Saldıranın kim olduğunu, niye saldırdığını bilmiyoruz. Yaşı çok genç, hatta çocuk” dedi.
‘SALDIRIYA UĞRADIK’
Saldırı sırasında Necati Aslan’ın yanında bulunan ve sol elinden bıçakla yaralanan Galip Oduncu da “Akşam saatlerindeydi.  Evimize giderken  bıçaklı saldırıya uğradık. Önce bana bıçak çekti ve Necati müdahale etti. Necati bıçakla saldıranın üstüne gitti ve bizi ayırmak istedi. Sonra yere düştü. O kişi bıçaklayıp gitti” diye konuştu.
Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül üzgün olduklarını söyleyerek, “Necati  Aslan çok değerli bir arkadaşımızdı. Bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz” ifadelerinde bulundu.
Cenazeye katılıp, aileye taziyelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise “Allah rağmen eylesin, böyle bir ölüm  hepimizi üzdü. Çok acı bir ölüm, gazimize Allah rahmet eylesin” diyorum” dedi.
TUTUKLANDI
Öte yandan gazi Necati Aslan’ı bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İ.K. (17) da, tamamlanan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
1 dakika önce

Son Haberler

İngiltere’de Soğuk Savaş sığınağı 250 bin liraya satışa çıkıyor

İngiltere, (DHA) – İngiltere’de nükleer sığınak olarak bilinen yapı 25 bin sterline (yaklaşık 250 bin…

1 dakika önce

ABD’de kovid-19 aşısı olan bir kişi saatler sonra hayatını kaybetti

ABD, (DHA)- ABD’de Aralık sonunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Kaliforniyalı bir kişi, aşı uygulandıktan saatler…

1 dakika önce

Hastaneye giden sürücü direksiyon başında fenalaşıp öldü, otomobil refüje çarptı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde, rahatsızlanan vezne görevlisi Mehmet Cem Celepli (51), otomobiliyle hastaneye giderken…

1 dakika önce

Kağıthane’de kumar baskını; 16 kişiye 55 bin lira ceza kesildi

İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerine polis baskın düzenledi. Daha önce mühürlendiği belirlenen iş…

2 dakika önce

Konya’ya uyuşturucu getiren zanlı tutuklandı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)- ANTALYA'dan Konya'ya uyuşturucu getirirken polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Hasan Gönül, sevk edildiği…

11 dakika önce

Ayırmak istediği kavgada bıçaklanan Kıbrıs gazisi, kurtarılmadı (2)

O ANLARI ANLATTILAR Çorum’da arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada göğsünden bıçaklanması sonucu yaralanıp, tedavi…

11 dakika önce