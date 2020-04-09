Tarihi Ankara Kulübü üyesi, Nallıhan Vakfı kurucu başkanı,hayır sever, Ankaralı duayen iş adamı Ayhan Sümer’in, 8 Nisan 2020 günü vefat haberi bir anda duyuldu. Bu acı haber ,tüm Ankara merkezinde ve çevresinde ve kendisini tanıyanlar arasında çok derin üzüntü yarattı. Allah rahmet eylesin, cennet mekânı olsun.Tüm sevenlerinin başı sağolsun.

Ayhan Sümer ağabeyimiz aramızdan ayrılsa da , anıları,insan severliği, tarihe,kültüre ve Ankara’ya kazandırdığı örnek alınacak eşsiz hizmetleri ve saygın, seçkin kişiliği ile gönüllerden hiç ayrılmayacak hep anılacaktır.

Ayhan Sümer’in maddi ,manevi ilgisi ve emekleri ile ,Çanakkale Zaferi’nin 104.yılında 18 Mart 2019 günü Nallıhan’da, heykeltraş Metin Yurdanur’un anlamlı bir kompozisyonla yaptığı, tarihi kayıtlardan çıkarılan Çanakkale’de şehit olan 85 Nallıhanlı ile iç güvenlik harekatı sırasında şehit düşen 13 Nallıhanlı kahraman vatan evladımızın isimlerinin yer aldığı, Atatürk Anıtı’nın bağrında yer alan Çanakkale Şehitler Abidesi ve Nallıhan Şehitleri Anıtı, bizim de bulunduğumuz bir büyük katılım töreni ile 19 Mart 2019 günü açıldı. Dr.Mitat Atabay’ın hazırlamış bulunduğu”Çanakkale savaşları ve Nallıhanlı Şehitlerimiz” kitabı dağıtıldı.

Bu törende Ayhan Sümer yaptığı konuşmada, özetle şunları ifade etti :

” Ben, vatanımın her köşesini seven,atalarına karşı saygı ve minnet duyan Ankara’lı bir iş adamıyım. Aile kökenlerim Nallıhan’lı olup 1938 yılında Ankara’ya göç edip yerleşmişiz. Merhum babamın da, benim de Nallıhan ile ilişkimizi,köklerimize olan ilgimizi, dâima canlı tutmaya çalıştığımızın gerçeek tanıkları sevgili halkımızdır.

Vatanı koruma süreçlerine şerefle katılan milyonlarca insan gibi,Nallıhan’lılar da vatanseverlik ile yoğrulmuştur.Vatanseverlik, bir yüksek duygu ve yüksek bilinç sahipliğidir. Ankara’nın en uzak ilçesi olan Nallıhan, vatana sahip çıkma çabalarının bin yıllık örneklerinden biri olduğu gibi,il merkezine her açıdan yararlı olmaya çalışan bir yerleşim odağıdır.Gerek tarım ve hayvancılık, gerekse küçükesnaflık ile varlığını sürdüren Nallıhanlılar,vatanın korunmasında övünç duyulacak gerçekliklere imza atmıştır…

Her şeyin geçiciliğini, kalıcılığın ise sevgi,dostluk ve değer bilirlik kavramlarına bağlı bilinçli tercihler ve davranışlar olduğunu bilme yaşındaki bir kişi olarak,eser bırakarak yaşamaya çalışıyorum. Atalarımızın bize bıraktığı vatanı,malları,hizmetleri,hem korumaya,hem de çoğaltmaya ve geliştirmeye, bu yönde çaba göstermeye çalışanlardan biri olmak beni mutlu ediyor.

Şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle, onların değerini bilen torunlarını sevgiyle selamlıyorum.”19.02.2019 Ayhan SÜMER

Rahmetli Ayhan Sümer ağabeyimizin bilgiyle ve bilinçle ifade ettiği gibi “her şey geçici, kalıcı olan sevgi ve dostluktur…Eser bırakarak yaşamaktır…”

Bunun en güzel örneklerini vererek tarihe kayıt düşen ve anlamlı eserler bırakarak aramızdan ayrılan Ayhan Sümer ağabeyimiz,bir anıt çınar gibi, minnet, saygı ve sevgiyle hep yaşayacaktır. Ruhu şâd olsun.