Ayhan Kocaman Mahalle Bahçesi hizmete açıldı

İSTANBUL, (DHA) – Vatandaşlara kendi mahallerinde yeni yaşam alanları sunmak için hayata geçirilen mahalle bahçelerinin en büyüğü Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde hizmete girdi. Çocuklarla birlikte Ayhan Kocaman Mahalle Bahçesi’nin açılışını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Mahalle bahçelerimizde çocuklarımız nefes alacak. Her ay bir yeni bahçe açabilecek tempo ile sakinlerimiz için çalışıyoruz” dedi.

Beyoğlu Belediyesi, ‘Mahalle Bahçeleri’ projesinin 8’ncisini Kulaksız Mahallesi’nde hizmete açtı. Proje kapsamında bugüne kadar inşa edilen en büyük mahalle bahçelerinden birisi olan Ayhan Kocaman Mahalle Bahçesi’nin açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mahalle sakinleri ve çocuklarla gerçekleştirdi. Başkan Yıldız, çocuklardan ‘parka sahip çıkma’ sözü aldı. Mini basketbol ve futbol alanı, dinlenme alanı, oyun parkının yer aldığı bahçenin açılışında konuşan Yıldız, “Beyoğlu’nda yapacağımız mahalle bahçeleri çocuklarımızın nefes almasına sebep olacak. Gençlerimizle buraları hep beraber yeşillendireceğiz. Muhtarlarımız, gençlerimiz, çocuklarımızla seferber oluyoruz. Göreve geldiğimizde bu güne kadar mahalle bahçelerinin açılmasına özen gösteriyoruz” diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİNİN NEFES ALMA ORTAMI OLACAK

Yaptıkları projeyle, mahalle sakinlerine nefes alma ve dinlenme ortamı inşa ettiklerini dile getiren Yıldız, “Yeni dönemde Beyoğlu’na büyük binalar, iş yerleri yapmayı düşünmüyorum. Boş olan sayılı alanı çocuklarımıza ayıracağız. Geçmişte yeterince bina ve iş yerleri yapıldı.Çocuklara oyun parkları, spor yapacakları yeşillikler kazandırmayı düşünüyoruz. Neredeyse her ay bahçe açabilecek çalışma tempomuz var. Gençlerimizle salgını atlatma mücadelemiz gibi bahçelere sahip çıkacağız. Beyoğlu daha yeşil ve huzurlu olacak” ifadelerini kullandı.

HER DOĞAN ÇOCUK İÇİN ZEYTİN FİDANI

11 Kasım’da başlattıkları ağaç dikme kampanyası hakkında da konuşan Yıldız, “Seferberlik halinde Beyoğlu’nda doğan her çocuk için zeytin fidanı dikiyoruz. İnanıyorum ki Beyoğlu’nun her tarafında herkes gayret gösterecek. Zeytin ağacı uzun ömrü, barışı, kardeşliği ifade eder. Beyoğlu böyle bir ilçe. Beyoğlu düşüncesiyle ve yaşam tarzıyla da zengin bir ilçe” dedi. Parkın açılış töreni, yeni doğan çocuklar için dikilen zeytin fidanlarıyla son buldu. Bin 361’nci fidan toprakla buluştu.