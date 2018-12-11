Ayhan Işık’ın doğduğu eski Rum evinin restore edilmesiyle kurulan oyunculuk okulunun eğitmen ve öğrencileri, Türkiye’nin ilk epik tiyatro tarzıyla çekilen dizisi olma iddiası taşıyan ‘O Duyguyu Sana Yaşatmayacağım’ isimli dizinin çekimlerini tamamladı.

Dekor olarak sadece karton malzeme kullanılmasıyla, yönetmenin sahnelere dahil olmasıyla fark yaratan İzmirli dizinin internet üzerinden yayınlanması planlanıyor.

İzmir’de 7 yıl önce, güzel sanatlar fakültesi mezunu Berkay Berkman ve Atakan Şatıroğlu tarafından Ayhan Işık’ın doğduğu evde açılan oyunculuk okulunun eğitmen ve öğrencileri, farklı bir projeye imza atarak Türkiye’nin ilk epik tiyatro tarzıyla çekilen dizisi olan ‘O Duyguyu Sana Yaşatmayacağım’ adlı dizinin çekimlerini tamamladı. Senaryosu Berkay Berkman, Atakan Şatıroğlu, Saygın Ersin, Ezgi Gizem Gülümser’e ait olan dizinin yönetmenliğini Atakan Şatıroğlu yaptı. İlgi çekici bir senaryoya sahip dizide karakterlerin bir aşk filmi çekme macerası anlatılırken, yönetmenin sürekli sahneleri kesip araya girmesiyle ve oyuncuların kameraya doğru konuşmasıyla da seyirciye absürt bir komedi yaşatılıyor. Çekimleri tamamlanıp kurgusu devam eden dizi için bir dijital medya platformuyla görüşmeler sürüyor. Toplam 8 bölümden oluşan dizinin oyuncuları arasında Altan Gördüm, Cemalettin Çekmece gibi ünlü isimler de var.

Senaryo yazarlarından ve oyunculuk okulunun kurucularından biri olan Berkay Berkman, diziyi aynı isimle 4 yıl önce çektikleri filmin seri hali olarak düşündüklerini söyleyerek, “Bu dizinin en büyük farkı Brechtyen tarzda, yani açık biçim olması.

Normalde dizilerdeki mekanlar gerçek evler, sokaklar, arabalardan oluşur fakat bizim dizimizde bütün dekorlar kartondan yapılma. Bunun sebebi, seyirciye başka bir atmosfer sunabilmek. Aynı zamanda dizide oyuncular kameraya karşı seyirci ile konuşuyor ve sürekli sahnelerin içine yönetmen katılıyor. Çekim tarzı olarak daha önce böyle bir proje görmedim. Dizide yönetmen önemli sahneleri keserek, dizinin isminde de olduğu gibi o duyguyu seyirciye yaşatmıyor.

Tam seyircinin kendinden bir şeyler bulacağı, yani katarsis yaşayacağı anlarda sahneleri keserek, dizinin komedi tarafını ortaya koyuyor. Seyirciye ana hikayenin haricinde seti gösteriyoruz, sette ne aksaklıklar olduğunu, setin hikayesini veriyoruz.

Müthiş derecede interaktif ve bütün kuralların dışına çıkan bir proje oldu. Dizinin çekimlerini okulumuzda ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin içinde yaptık. Öğrencilerimizin yanında Altan Gördüm, Cemalettin Çekmece gibi üstat hocalarımız da bu projede yer aldılar. Projede yaklaşık 60 oyuncu rol aldı” dedi.

Ayhan Işık’ın evini 7 yıl önce fark edip oyunculuk okulu açma hikayelerini anlatan Berkman, “Biz binayı kendimiz restore ettiğimizde buranın Ayhan Işık’ın doğduğu ev olduğunu kimse bilmiyordu.

Arşivlerden çıkardığımız bilgi ve belgelerle öğrendik biz bunu. Sinemadan kazandığımız paranın tamamıyla burayı devralıp restore ettirdik. Ayhan Işık gibi değerli bir üstadın ismini yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.