AYEDAŞ, planlı kesintileri 48 saat öncesinden duyuruyor

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İSTANBUL, (DHA) – İstanbul Anadolu Yakası’nda faaliyetlerini yürüten Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A. Ş (AYEDAŞ) zorunlu olan planlı kesintileri tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına 48 saat öncesinden duyuruyor.

Şirketten yapılan açıklamada, yatırım ve bakımları hayata geçirirken uygulanan zorunlu planlı kesintilerin zamanlamasının ve toplam süresinin tüketicilerin en az etkileneceği şekilde optimize edildiği bildirildi. Tüm planlı kesintilerin şirketin internet sitesi ve 186 Mobil Uygulaması üzerinden 48 saat önceden duyurulduğu aktarıldı.

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Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“AYEDAŞ, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 34 bin kilometreye yakın hat uzunluğu ve 8 bini aşkın trafo ile diğer unsurlardan oluşan dağıtım şebekesiyle 5,5 milyon elektrik tüketicisine hizmet sağlıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan nüfus ve kişi başına düşen ortalama tüketimdeki artışla yükselen elektrik talebini, hem bugün hem de geleceğin dünyasında sorunsuz karşılamayı hedefleyen AYEDAŞ, bu amaçla yoğun yatırım ve bakım çalışmaları yürütüyor.

“Saha çalışanlarının can güvenliği için hayati önem taşıyan planlı kesintilerde, kesinti süresini azami İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hassasiyetiyle belirliyor. Öte yandan şirket, güvenlikten sağlığa, iletişimden iklimlendirmeye, önemi her geçen gün artan elektrik arzındaki kesintinin ve tüketici mağduriyetinin asgari düzeyde tutulması için çaba sarf ediyor. Elektrik kullanıcıları, tüketim noktalarının ya da kontrol etmek istedikleri konumu harita üzerinde işaretleyerek veya adres girerek kesintileri sorgulayabilirken, ayrıca anlık arızaları da takip edebiliyorlar.”