Aydınlatma sistemini çalan şüpheliye, belediye başkanından anlamlı çağrı

Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA)- SİVAS’ın İmranlı ilçesinde, Hasret Gültekin Parkı’ndaki ağaç aydınlatma sistemi, kabloları kesilerek götürüldü. Belediye Başkanı Murat Açıl, belediye önündeki panoya astırdığı yazı ile hırsızlık şüphelisine mesaj gönderdi. Mesajda, ‘Seni fark edemeyip mağduriyetini gideremediğimiz ve böyle bir şeye neden olduğumuz için senden çok özür diliyorum. Lütfen kendini belli etmeden bize uğra, sana yardımcı olmaya hazırız’ denildi.

İmranlı ilçesinde, 21 Ocak’ta Hasret Gültekin Parkı’nda bulunan ağaç aydınlatma sistemi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilerek götürüldü. Akşam aydınlatma sisteminin çalışmadığını fark eden görevliler, yaptıkları kontrolde sistemin kablosunun kesildiğini fark etti. Yapılan araştırmada ise hırsızlık şüphelisi ve aydınlatma sistemi bulunamadı. İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, bunun üzerine pano hazırlatarak, yazdırdığı yazı ile hırsızlık yapan kişi ya da kişilere mesaj gönderdi. Belediye önündeki panoya astırdığı yazıda Başkan Açıl, ‘Hasret Gültekin Parkındaki ağaç aydınlatma sistemini gece kabloyu kesip götüren arkadaşım, sana sesleniyorum. Seni fark edemeyip mağduriyetini gideremediğimiz ve böyle bir şeye neden olduğumuz için senden çok özür diliyorum. Lütfen kendini belli etmeden bize uğra, sana yardımcı olmaya hazırız. Aydınlatma sistemini de belediyeye ait bir yere bırakırsan sevinirim. Gözlerinden öperim. Sevgilerle’ dedi.

‘DERDİMİZ AYDINLATMA SİSTEMİ DEĞİL’

Konu hakkında DHA’ya konuşan Belediye Başkanı Murat Açıl, “Birkaç gün önce Hasret Gültekin Parkı’nda ağaç aydınlatma sistemimizin gece saatlerinde kablolarının kesilerek alındığını öğrendik. Biz de bunu gerçekleştiren arkadaşımıza ulaşmak istedik. Bu aslında bir elektrik aydınlatma malzemesinin peşinden koşmak değil. Bizim derdimiz bu yurttaşımızın hangi mağduriyetten, hangi yoksulluktan dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini keşfedip ona ulaşmaktır. Onun bu işi gerçekleştiren biri olduğunu söylemeden bize gelmesini sağlamaktır. Panomuza bunu astık ve kendimizi de sorumlu görüyoruz. Sonuç olarak biz bir şehrin belediye başkanıyız. Bizim topraklarımız kadim topraklar ve bu topraklar Mevlana’nın, Yunus’un, Hacı Bektaş Veli’nin yaşadığı topraklar. Dayanışma kültürünün üst seviyede olduğu ve sevginin hüküm sürdüğü topraklar. Biz belki de böyle ulaşamadığımız bir çok acının, yoksulluğunun ve hüznün hiç bilmeden seyircisi oluyoruz. Bunun gibi dostlara ulaşmak, görmek, teşkil etmek ve onların bize ve yakınımızdaki insanlarla iletişim kurabilmesinin kapısını açmak istiyoruz. Derdimiz bu, derdimiz aydınlatma parçası değil. Bir yoksulluğu ve bir çaresizliği çözebilmenin çabası. Çünkü biz yapılan her şeyden kendimizin de bir payı olabileceğini düşünüyoruz. Aydınlatma çok bir para etmiyor. Bunu kötü niyetli bir insan da yapmış olabilir. Biz onlara da şu mesajı veriyoruz, her şeyin mutlaka daha güzel bir yolu vardır” diye konuştu.

‘ARKADAŞA ULAŞMAK İSTEDİK’

Sevgi ve dayanışma ile bambaşka yola gidilebileceğini ve panoya asılan yazı ile sadece ihtiyaç sahibi kişiye ulaşmak istediklerini belirten Başkan Açıl, “Biz sadece panoya asarak buradaki arkadaşa ulaşmak istedik. Bütün yoksulluk içindeki dostlar, dayanışma her şeyin çaresidir. Bizler dayanışma halinde bu zor günleri birlikte atlatabiliriz. Sevgiyle ve kardeşlikle de yolumuza daha rahat yürüyebiliriz düşüncesindeyiz” dedi.

