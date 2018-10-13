Aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı

ANTALYA’da, yağmur nedeniyle kayarak kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak alev alıp yandı. Kazada sürücü Ferit Tutam ve arkadaşı Aydıncan Demir hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 21.30’da Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Turizm Yolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde Kundu oteller bölgesine seyir halinde olan Ferit Tutam’ın kullandığı 07 LZ 571 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev aldı. Kazada hafif yaralanan sürücü ve yanındaki arkadaşı Aydıncan Demir çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Müdahale sırasında yaralılardan birisinin elindeki cep telefonunu bırakmaması çevredekilerin tepkisine neden oldu.