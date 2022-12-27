Aydın’daki 2 uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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Tülay AKSAY/ AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın 2 adrese düzenlediği operasyonlarda ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan aranan ve hakkında 3 suçtan toplam 34 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan L.A. ile uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen D.K. yakalandı. L.A. ve D.K. tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan aranan ve hakkında 3 ayrı suçtan toplam 34 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A.’nın saklandığı adresi belirledi. Bilgi üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), L.A.’yı kaldığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. L.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen şüpheli D.K.’nin uyuşturucu madde sattığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen jandarma, D.K.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada kubaer esrar, metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 bin liralık ziynet eşyası ele geçirildi. D.K. de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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