Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ,(Aydın), (DHA) – AYDIN İl Jandarma Komutanlığınca yapılan eş zammanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucusu maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nazilli, Karacasu ve Kuyucak’ta önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyonlar yaptı. Operasyonda, M.A., A.C., Ö.D., V.G. ve A.Ö. gözaltına alınırken, şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda, satışa hazır olarak hazırlanmış 17,32 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bong tabir edilen aparat ve 1adet tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, Jandarma ekiplerince torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının fiziki takibiyle 7 ayrı adrese yapılan baskınlarda birçok suça konu malzeme ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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