Aydın’da şiddetli yağış nedeniyle derenin istinat duvarı yıkıldı

Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA) AYDIN’ın Efeler ilçesinde üç gündür süren sağanak yağmur nedeniyle Tabakhane Deresi’ni çevreleyen istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.Efeler’de 26 Ocak Salı gününden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak yağmur Ramazanpaşa Mahallesi içerisinden geçen Tabakhane Deresi’ndeki suların yükselmesine neden oldu. Pınarbaşı mevkiinde dereyle sokağı birbirinden ayıran istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın enkazı dereye döküldü. Yıkılan istinat duvarı nedeniyle şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.

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