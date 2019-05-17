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17 Mayıs 2019
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Dünya'nın en önemli plaj voleybolu organizasyonları arasında gösterilen FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun 2 Yıldızlı ayaklarından biri olan Aydın Etabı, bugün yapılan maçlarla başladı.
Spor Gündemi ve Haberleri

Aydın’da plaj voleybolu heyecanı

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Dünya’nın en önemli plaj voleybolu organizasyonları arasında gösterilen FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu’nun 2 Yıldızlı ayaklarından biri olan Aydın Etabı, bugün yapılan maçlarla başladı. 

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliğiyle Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen organizasyona Almanya, ABD, Avusturya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hollanda, İtalya, İran, İsviçre, İsveç, İngiltere, Japonya, Kanada, Litvanya, Letonya, Norveç, Polonya, Rusya, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 23 ülkeden toplam 56 takım başvurdu.

Erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılan müsabakalar büyük heyecana sahne oluyor. Türkiye’nin 5 erkek, 3 kadın takımı ile katıldığı turnuvada ana tablo müsabakaları yarın başlayacak. FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu 2 Yıldızlı Aydın Etabı, pazar günü oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek. Seyirci girişinin ücretsiz olduğu dev organizasyona tüm spor severleri davet eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı İbrahim Gürdal, “Dünyanın en prestijli turnuvalarından birine ev sahipliği yapıyoruz. Aydın bir voleybol kenti olmaya başladı” dedi.

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