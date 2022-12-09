Aydın’da kepçeyle ‘define’ kazısına suçüstü: 4 gözaltı

- Reklam -

Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Bozdoğan ilçesinde, define aramak için kepçeyle izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler define aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Kavaklı Mahallesi Kabakçılık mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit eden ekipler, dün akşam bölgeye operasyon düzenledi. M.Ö. 300 yıllarına ait olduğu değerlendirilen oda mezarı kepçeyle kazan S.E. (57), İ.Ö. (41), E.T. (56) ve O.D. (21) suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



FOTOĞRAFLI