Aydın’da geri dönüşüm deposunda yangın paniği

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaralı ve hasta 4 kızıl şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi...