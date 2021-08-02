Aydın’da çıkan orman yangını, Muğla’ya sıçradı

Murat GÜRKAN / BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyüp, Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi’ne sıçradı. Alevlere 1 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle de karadan müdahaleye başlandı. Alevlerin ilerlediği Kavaklıdere’ye bağlı kırsal Harmanbelen Göncüler ve Ortaköy mahallelerinin tahliye edilmesine karar verildi. Alevler 3 mahalleye giden yolları da kapattığı için takviye olarak gönderilen ekiplerin de bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

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