Aydın’da çıkan orman yangını, Muğla’ya sıçradı / Ek fotoğraf

Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS-TATVAN, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde düşük seviyede olan aşılama oranının, gençler arasında artırılması için Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından 'Gençler Aşı Oluyor' kampanyası...