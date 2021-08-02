Aydın’da çıkan orman yangını, Muğla’ya sıçradı / Ek fotoğraf

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel kurul sonrası düzenlenen ‘2. Dönem Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ toplantısına katıldı. Konuşmasına Türkiye’nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileklerini ileterek başlayan Yavaş, “Orman yangınına maruz kalan bölgelere insani ve vatani bir görev görerek yardım elimizi uzattık. Afet ya da olumsuz vakalar yaşanmadan tedbir almak daha doğru olsa da gerçekleştikten sonra yaraları sarmak için de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya özen gösterdik” dedi. Ankara Kent Konseyinin bugüne kadar yaptığı çalışmalardan övgüyle bahseden Yavaş, konseyin kısa süre içinde ortak akıl platformuna dönüştüğüne de vurgu yaptı.