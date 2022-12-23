Aydın’da 5 ton 805 litre sahte içkiye 3 gözaltı

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, jandarma operasyonunda sahte 5 ton 700 kilo şarap ve 105 litre rakı ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi’ndeki iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan iş yerine dün akşam operasyon yapıldı. Buradaki aramalarda; 30 varil içinde sahte 5 ton 700 litre şarap ve 105 litre rakı ile saf alkol üretmek için kurulmuş düzenek ve 8 alkol ölçüm kiti bulundu. Sahte içki ve malzemelere el koyulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı. (DHA)

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