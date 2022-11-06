Aydın’da 4 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Söke ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan O.A., jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırsal Atburgazı Mahallesi’nde dün devriye görevi yürüten Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine O.A.’yı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde O.A.’nın ‘dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan O.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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