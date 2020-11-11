Aydın’da 2 bin 500 yıllık lahitler temizlenince görenler hayran kaldı

Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte artan taleplere ek olarak ÖTV zammı ve yükselen kurun da etkisi ile otomobil fiyatları arttı. Sıfır kilometre araçlardaki artış, ikinci el araç fiyatlarını da yukarı çekerken, pandemi döneminde toplu taşıma kullanma isteğinin yerine özel araçların tercih edilmesi de ikinci el araçlara olan talebi arttırdı.