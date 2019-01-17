Eski Galatasaraylı futbolcu Aydın Yılmaz, “Yurt dışına gitme hayallerim vardı. Gidebilirdim de ama maalesef sakatlıklar vs. oldu. Sonunda da hayallerim gerçekleşmedi” dedi.

Bir dönem Galatasaray’da oynayan ve şampiyonluklar yaşayan, sonrasında da birçok Süper Lig ekibinde top koşturan Aydın Yılmaz, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. sezon başında Karabükspor ile anlaştığını ancak transferinin gerçekleşmediğini dile getiren Yılmaz, “Sezon başında Karabük’teydik fakat orada aktarma tahtasını açamadılar. Bununla alakalı bir sorun yaşadık. Mecburen de 6 ay beklemek zorunda kaldık. Şu an kendimi özel antrenmanlarla hazır durumda tutuyorum. Bakalım inşallah bu devre arası aktarma döneminde pozitif şeyler olacak” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE KALMAK İSTİYORUM”

Arap ülkelerinden de teklif aldığını söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, “Daha çok Türkiye’de kalmak, futbol yaşamımı bir süre daha burada geçindirmek istiyorum. Galatasaray’dayken çok göz önünde oldum. Kupa maçında şanssız bir sakatlık yaşadım. Ondan sonra da maalesef sakatlıkla anılmaya başlandım. Zor bir süreçti ancak şu an atlattım. Sakatlığımla alakalı herhangi bir sorun yok” dedi.

“GALATASARAY’IN BAŞINDA FATİH TERİM GİBİ önemli BİR TEKNİK ADAM VAR”

Eski ekibi Galatasaray hakkında da konuşan Aydın Yılmaz, “Devre arasına kadar zirve yarışında önemli puan yitikleri oldu. Galatasaray geride kalmış gibi gözükebilir fakat sezon sonunda tekrar başarı elde edeceğini düşünüyorum. zira takımın başında Fatih Terim gibi önemli bir teknik direktör var. İkinci yarıda ekibi çok iyi motive edeceğini ve böylece amaca ulaşacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“OYNAMAYA İHTİYACIM VAR”

Aydın Yılmaz, kariyeriyle alakalı de şunları söyledi;

“Galatasaray’dan, sakatlık yaşadığım dönemde ayrılmıştım. Benim için hakikaten zor bir dönem oldu. Üst üste iki defa ayağım kırılmıştı. O sezonu oynamadan geçirdikten sonra Kasımpaşa’ya gitmiştim. Bu da beni azıcık zorlamıştı Kasımpaşa’da. Hem önceki sakatlıklarım sebebiyle oynayamamıştım, hem de adaptasyon sorunu yaşamıştım. Orada iyi bir sezon geçmedi ve Kasımpaşa ile alakalı küçük tefek sorunlar yaşandı. Sonrasında da adana Demirspor’da devam ettim. tekrar adapte olabilmek için geçtiğimiz sene ikinci yarıyı orada geçirdim. İyi bir sezondu aslında. Orada da iyi maçlar çıkardım, en azından tempoyu yakaladım. Sonraki süreçte de oynamaya devam etmek istedim çünkü, benim oynamaya ihtiyacım var. Maç eksiğim vardı ve bunu kapatmam gerekiyordu. Bundan dolayı Karabük ile mutabık kaldık fakat orada da şanssız bir olay oldu. Transfer tahtasını açamadılar. Ülkemizde de bu sorunu yaşayan birçok kulüp var.”

“YURT DIŞINA GİTME DÜŞLERİM SAKATLIKLAR NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEDİ”

Genç futbolcuların kariyerlerine yurt dışında devam etmelerinin daha doğru olduğunu ifade eden Aydın Yılmaz, “Biraz Türkiye’de futbol eğitimi olarak baktığımızda, Avrupa’daki futbolun onları daha çok geliştirebileceğine inanıyorum. zira onlar genç ve iyi oyuncular. Kariyerlerine yurt dışında devam etmelerinin onlar için daha iyi olacağını düşünüyorum. Benim de yurt dışına gitme düşlerim vardı. Gidebilirdim de fakat maalesef sakatlıklar vs. oldu. Sonunda da düşlerim gerçekleşmedi” dedi.

“FATİH TERİM’İN ÜZERİMDE ÇOK EMEĞİ VAR”

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim’le de görüştüklerini dile getiren Yılmaz, “Fatih hocamla daima görüşüyoruz. Benim yaşamımda çok önemli bir yeri var. Gerçekten Galatasaray döneminde de benim üzerimde çok emeği vardı. Onunla beraber bir çıkış yakaladım. Zaman zaman da görüşüyoruz. Gidip ziyaret de ediyorum” şeklinde konuştu.

“GENÇ FUTBOLCULAR ARTIK ÇOK BİLİNÇLİ”

Futbol menajerlerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Aydın Yılmaz, oyunculara kariyer planlamasından, toplumsal yaşamlarına kadar birçok konuda destekci olmaları gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Futbol üzerine menajerlik çok önemli bir meslek. Bir yerden alıp bir yere götürmek gibi düşünmemek gerekiyor. Genç futbolcular artık çok bilinçli. Bizim zamanımızda bu şekilde değildi. İnternet ve toplumsal medya bu kadar ilerlememişti. Her yerden her şeyi öğrenebiliyorlar artık. Menajer dediğiniz de zaten iyi bir kariyer planlamasından tutun, toplumsal hayatınızı, kendi kişisel yaşamınıza kadar aşikar noktalarda size bir ağabeylik etmesi gereken bir insan” açıklamasında bulundu.

“ŞAMPİYONLUK YARIŞI BAŞAKŞEHİR, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ARASINDA GEÇER”

Şampiyonluk yarışıyla alakalı olarak da görüşlerini dile getiren Aydın Yılmaz, sözlerini şu biçimde noktaladı:

“Medipol Başakşehir, Abdullah hocayla beraber son 4 senedir yoluna istikrarla devam eden bir takım. İstikrarlarını bu sezon da sürdürdüler. Oturmuş bir kadrolara sahipler. fakat şampiyonluk yolunda bu sene en büyük adaylardan bir tanesi de Galatasaray. Özellikle Trabzonspor, Süper Lig’in ilk yarısının son kısımlarında iyi bir çıkış yakalamıştı. Beşiktaş da keza öyle. Şampiyonluk yarışının gene de Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçeceğini düşünüyorum.”