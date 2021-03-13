Aydın Didim’de icradan satılık 67 m2 daire

Didim İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Aydın Didim’de bulunan 67 m2 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Efeler Mah, 2267 Sokak No:1 Golden Sand Compleks 2, E Blok, Zemin Kat, Daire 4 Didim / AYDIN adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 6 Mayıs 2021 günü, 2. Satış Günü ise 2 Haziran 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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