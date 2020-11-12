Ayda bebeği enkazda kurtaran Tunceli AFAD ekibine başarı belgesi

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- İZMİR’de yıkıma neden olan depremde 3 yaşındaki Ayda Gezgin’i enkaz altından 91 saat sonra kurtaran Tunceli AFAD ekibine, Vali Mehmet Ali Özkan başarı belgesi verdi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Doğan, 6 personel ile katıldı. Bayraklı ilçesinde yıkılan Yılmaz Erbek, Emrah ve Rıza Bey Apartmanları’ndaki arama-kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekibi, 3 yaşındaki Ayda Gezgin’i 91 saat sonra enkaz altından kurtarmayı başardı. Çok sayıda kişiyi de enkaz altından çıkaran AFAD ekibi, çalışmaların sona ermesiyle kente döndü.

Vali Mehmet Ali Özkan, ekibi, gösterdikleri çabadan dolayı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

FOTOĞRAFLI