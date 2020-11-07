Ayda bebeği enkazda kurtaran Tunceli AFAD ekibi, evlerine döndü

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- İZMİR’i vuran depremde 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda bebek ile çok sayıda kişiyi kurtaran Tunceli AFAD ekibi, evlerine döndü. Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Doğan, “Bizim çalışmamız enkazdan son canımızı çıkartana kadar sürdü. Orada çalışan ekipler, enkazdan son taş kalkana kadar görev aldı” dedi.

Efe Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Doğan ve 6 personel, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gitti. Bayraklı ilçesinde yıkılan Yılmaz Erbek, Emrah ve Rıza Bey apartmanlarındaki arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekibi, birçok kişinin cansız bedenine ulaşırken birçok kişiyi de sağ kurtardı. Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin’i de kurtaran AFAD ekibi, bugün Tunceli’ye döndü.

‘KALBİMİZ, GÖNLÜMÜZ VE DUALARIMIZ İZMİR’DE KALDI’

Ayda Gezgin’i enkaz altında öptüğü anlar görüntülere yansıyan Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, “Deprem haberini alır almaz tüm personelimiz burada toplandı. Başkanımızın emri ile Diyarbakır’a intikal ettik ve askeri uçaklarla İzmir’e indik. Türkiye’nin her yerinden AFAD’ımız, sivil toplum kuruluşlarımız, AKUT’umuz, JAK’ımız, belediyelerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için bölgeye intikal etti. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Tüm ekiplerimizin emeklerine sağlık. Bizim çalışmamız enkazdan son canımızı çıkartana kadar sürdü. Orada çalışan ekipler, enkazdan son taş kalkana kadar görev aldı. Biz de bugün Tunceli’ye dönmüş bulunmaktayız. Kalbimiz, gönlümüz ve dualarımız İzmir’de kaldı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.

‘BİR CAN İÇİN BİN ÇABA FEDA OLSUN’

Arama çalışmalarında görev alan AFAD personeli Özgür Aydoğan da arama-kurtarma çalışmalarında dünyaya örnek olduklarını belirterek, “Arama kurtarma çalışmalarında dünyaya örnek olan bir ülke olarak gösterilebiliriz. Biz artık arama kurtarmada çok iyiyiz. Orada birçok insanın hayatına dokunduk, birçok vatandaşımızı sağ çıkardık maalesef hayatını kaybeden insanlarımızda oldu. Bir iki kişinin yapacağı iş değil, ekip işi. Biz 7 personel gittik oraya. Bütün arama ekipleri olsun, gönüllüler olsun hep birlikte bir vücut haline geldik. Bizim amacımız en kısa sürede bir cana ulaşabilmek, bizim yorgunluğumuzu bir köşeye attı ve bize bir duygu kattı” diye konuştu.

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