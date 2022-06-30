Ayçiçeği tarlasındaki Hint kenevirleri, dronla tespit edildi

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Uğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, ayçiçeği tarlasına ekilen 85 bin kök Hint keneviri havadan dronla belirlenirken, T.G. (67) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında dronla arazi taraması yaptı. Karaağaç köyü Gölbaba mevkisindeki taramada, T.G.’ye ait tarlada, ayçiçeklerinin arasına serpiştirilerek ekilen Hint kenevirleri tespit edildi. 13 dönümlük tarlanın orta bölümünde, 85 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, söküldükten sonra yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan T.G. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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