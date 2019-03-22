Aktrist ve girişimci Ayça İnci, İstanbul Kent Üniversitesi’ne konuk oldu. Kariyer Gelişimi dersi kapsamında tecrübelerini öğrencilerle paylaşan oyuncu, “Bu işi gerçekten zorunluluktan mı yapıyoruz yoksa sevdiğimiz, aşık olduğumuz işi mi yapıyoruz bilmek lazım. Çünkü aşkla yapılan iş asla sıkıcı olmaz” dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi bugün aktrist ve girişimci Ayça İnci’yi ağırladı. Kariyer Gelişim dersi için öğrencilerle bir araya gelen oyuncu, kendi tecrübelerini öğrencilere aktardı. 14 yaşından beri para kazandığını dile getiren İnci, oyunculukla birlikte devam ettirdiği iki restorandan ve bu süreçte yaşadığı zorluklardan bahsetti.

İstanbul Kent Üniversitesi Öğr. Gör. Caner Yazıcıoğlu, “Öğrencilerin kariyerleri ve gelecekleri noktasında daha profesyonel anlamda ne gibi adımlar atmaları gerektiğine yönelik dersler işliyoruz. Kariyer Gelişimi dersinde ise teoriyle uygulamayı birleştirsek dahi öğrencilerin bunları sektörde bir başarı yakalamış, kendine bir yer edinebilmiş profesyonellerden dinlemeleri daha farklı oluyor” dedi.

“ÖĞRENCİLER ‘İLLA BU MESLEĞİ YAPMAK ZORUNDA MIYIM’ DİYE SORUYOR”

İnsan kaynakları, pazarlama, sağlık ve tedarik zinciri gibi alanlarda yöneticilik yapan bireyleri ağırlamaya devam edeceklerini de belirten Öğr. Gör. Yazıcıoğlu, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Bu en ilginç haftalardan bir tanesi, Ayça İnci’yi ağırlıyoruz. Çünkü Ayça İnci bir sanatçı olmasının yanı sıra bir aile işletmesini devam ettiriyor. ‘Sanatçı geldi sanatçı olarak gidecek’ gibi bir kaidenin olmadığının en gerçekçi göstergelerinden birisi. Sanat ve yetenek her zaman vardır. İnsanlar sanat için üretmeye veya desteklemeye devam ediyor olabilirler ama üretimin de farklı adımları olduğunu biz öğrencilerimize göstermek istedik. Öğrencilerimizin aklında da ‘İlla okuduğumuz mesleği mi icra etmemiz gerekiyor’ gibi sorular var. Biz de Ayça İnci gibi bir isimle bu konuyu biraz daha öğrencilere gösterebilmeyi arzuladık.”

“YATIRIM YAPMAK İSTİYORDUM”

Restorancılıkta 9’uncu yılına girecek olan oyuncu ve girişimci Ayça İnci, “Bu zaten dedemin ve babamın yaptığı bir işti. Benim bütün hayatım dedemin sahibi olduğu babamın yönettiği Bilal İnci Restoranları’nda geçti. Kebap ve çöp şiş üzerine restoranları vardı. Ben de yatırım yapmak istiyordum. Dedemin oyunculuktan sonraki bu işini de devralarak çöp şiş restoranı açmayı düşündüm. Bu sene ismini ‘Ayça İnci’den Çöp Şiş Ciğer Şiş’ olarak değiştirdik” dedi.

“İÇ SESİMLE HAREKET ETTİM”

Kuzguncuk’ta da bir sokak lezzetleri dükkanı olduğunu kaydeden İnci, “Oyunculuk dışında başka ne iş yapabilirim diye düşündüm. İç sesimi dinleyip ‘Ben neyi güzel yapıyorum’ diye sordum kendime. Güzel ev dekore edebiliyorum, güzel yemek yapabiliyorum dedim ve olaylar bu noktaya geldi. Bunları da başkalarının yönlendirmesiyle değil, iç sesimi dinleyerek yaptım” diye konuştu.

“EĞİTİMSİZ OLMUYOR”

“Korkmadan ve risk almadan olmuyor” diyen İnci, “Ama şöyle de bir şey var kontrolün hep biz de olması gerekiyor. Tabi ki destek alabiliriz ama bu bizim işimiz olduğu için, daha sonrasında kimseyi suçlamamak adına, ‘Onu dinledim de böyle oldu’ dememek adına bütün riskleri biz göğüslenmeliyiz. Yeni proje gelirse ne olur, diye düşündüm hatta ben Bulgaristan’da dizi çekerken babam dükkanın başındaydı. Ayrıca bu konuda eğitimsiz olmuyor, ‘Dedemden miras kaldı, babam bu işi biliyor’ diyip restorancılık yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

“AŞKLA YAPILAN İŞ ASLA SIKICI OLMAZ”

Öğrencilere özgüvenli olmanın, iç sesi dinlemenin ve farkındalık düzeyinin ne kadar önemli olduğunu aktaran İnci, “Ne istediğimizi bilmek gerekiyor. Bu işi gerçekten zorunluluktan mı yapıyoruz yoksa sevdiğimiz, aşık olduğumuz işi mi yapıyoruz bilmek lazım. Çünkü aşkla yapılan iş asla sıkıcı olmaz. Ne kadar yükseğe uçacağım düşüncesine odaklanmaktansa paraşüt açılacak mı diye düşünmek gerekiyor” dedi.

