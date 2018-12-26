Yozgat’a Akademi Yeni Çizgi (AYÇ) okullarının ödül törenine geçtiğimiz Cumartesi günü davetli olarak gittim.

Kardeşim Saygı Öztürk de davetli olmasına rağmen, iş yoğunluğu dolayısıyla katılamadı.

Saygı kardeşimin “Yılın Gazetecisi’’ ödülünü, Yozgat’ın duayen gazetecisi, İleri Gazetesi Yazı İşleri müdürü Seyfi Çelikkaya’dan aldım.

Okulca tarafıma da “doğa, spor, edebiyat” ödülü verildi.

Törene; Yozgat Valisi Sayın Kadir Çakır, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi hemşerimiz Sayın Osman Coşkun, Belediye Başkanı Sayın Dr. Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Dursun Özdöl ağabeyimiz ve İhsan Özdöl katıldı.

Kıbrıs harekâtında büyük başarılara imza atan emekli subay Mustafa Öcal, Zafer Özışık ve Yaşar Güder de katılımcılar arasındaydı.

Okul müdürü Fahri Yaşar konuşmasında “2018’in En’lerini Seçiyor Projesi”nin öğrenciler tarafından planlanan ve uygulanan bir çalışma olduğunu söyledi.’’

Proje ile öğrencilerin sosyal çevrede gelişen ve farkındalık oluşturan kurum ve şahısların hakkını teslim etmek olduğunu dile getiren Yaşar; “Öğrencilerimizin çıktığı bu yolda her an destekleri ile yalnız olmadıklarını hissettiren bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ÖDÜL VERİLENLER YILIN EN’LERİ

TV Programı: Pelin Çift ile İyi Fikir,

Yazar: Mustafa Çiftçi,

Gazeteci: Saygı Öztürk,

Sanatçı: Koray Avcı ve Hayko Çepkin,

En Temiz Mahalle: Tuzkaya Mahallesi,

Yerel Müzik Grubu: Afitop,

En iyi Proje: YOBİS,

Takım: Bozokspor Hentbol Takımı, Sevgi Evleri spor Hentbol Takımı,

Haber Programı: Haber Türk Manşet,

Haber Sitesi: tgrthaber.com,

İnternet Fenomeni: Essahman – Hasan Doğan,

Radyo Programı: TRT FM – Uyandırma Servisi,

Spor Programı: A Haber – 90 A,

Spor Sitesi: Basket faul,

Yerel Antrenör: Hacı Hüseyin Çelik, Memiş Keskin, Nihat Tinel,

Yerel Yönetici: Ömer Açıkel, Zeki Bozkurt,

Taraftar Grubu: Cadde,

Esnaf: Davut Bayram, Bekir Kırdemir,

Hakem: Adem Nazlı,

Doktor: Prof. Dr. Taner Demirer,

Bilim İnsanı: Çağdaş Özdel.

Programda ayrıca onur ödülleri verildi.

Bu ödülleri alanlar arasında Yazar Zafer Özışık, Dr. Osman Coşkun, Dursun Özdöl, İşadamı Yaşar Güder, Ferhat Erdem ve Seyfi Çelikkaya gibi isimler de yer aldı.

Günümüzde vefa duygusunun kaybolmadığını AYÇ okulları hatırlatmış oldu.

Başta okul müdürü Sayın Fahri Yaşar olmak üzere okul öğretmenlerine ve öğrencilerine yürekten teşekkür ederim.