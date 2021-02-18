Ayasofya’da ilk Regaip Kandili programı

İdris TİFTİCİ – Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii’nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Temmuz ayında ibadete açılan Ayasofya Camii’nde yatsı namazı sonrasında ilk Regaip Kandili programı düzenlendi. Üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili programında Kur’an-ı Kerim, mevlit, kasideler okunup, dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da program kapsamında cemaate vaaz verdi.

Erbaş vaazında, “İnsanlığın ve İslam aleminin savaşlar, salgın hastalıklarla ve pek çok kötülüklerle, musibetlerle, felaketlerle karşı karşıya kaldığı süreçten geçtiği şu günlerde bizlere düşen görev sabrı kuşanmak, musibetler karşısında direnç göstererek zorluklarla mücadele etmektir. Asla yılmadan ve umutsuzluğa düşmeden istikamet üzere sebat etmektir. Sabır, azimle yılmadan mücadele etmektir. İnsanoğlu fıtraten zayıf ve aceleci oluşu hasebiyle zaman zaman karamsarlığa ve ümitsizliğe sürüklenebilmektedir. Fakat Allah’a gönülden iman eden bir mümin için asla ümitsizlik söz konusu olamaz. Bizler inanıyoruz ki, üzerimize düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getirip, halimizi Rabbimize arz ederek onun merhametine iltica ettiğimiz sürece Cenabı Mevla bizlere bütün bu zorluklardan ve sıkıntılardan çıkış imkanı yaratacaktır.” ifadelerine yer verdi. Erbaş’ın vaazı ve edilen hatim duasının ardından program sona erdi. Namaz ve kandil programı sırasında cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Adını belirtmeyen cemaatten bir kişi, “Rabbim bunu bize nasip etti çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Vesile olanları, açanları Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Bütün Müslüman alemine Rabbim hayırlı eylesin. Rabbim bu hastalığı insanların üzerinden bir an önce defetsin. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin.” dedi.

Muhammet Solmacı ise, “Muhteşem bir duygu Allah sebep olanlardan razı olsun. Bu dünyada ve öbür dünyada ne muratları varsa ihsan etsin İnşallah.” diye konuştu.

Mehmet Kabataş da, “Ayasofya’yı Kebir Camii’ni açanlardan Allah razı olsun. Allah mükafatlarını bu dünyada da öbür dünyada da versin. Vatanımızı koruyan askerimize polisimizin ve devlet büyüklerimizin, hepsinin kandillerini kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Sedat Vatan, “İlk kandil teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kim sebep olduysa. Çocukken buraya gelirdik, müze olarak çok zorumuza giderdi. Şu an ibadet yapıyoruz, kandil gecemiz, sebep olanlara teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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